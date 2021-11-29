2021/11/29 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، نصيحة لرواد الأعمال أصحاب الأفكار والرؤى المترددين بالمضي قدما في أفكارهم، وذلك في مقابلة أجراها مع CNN بالعربية.

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