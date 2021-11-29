الصحة العالمية: مخاطر اوميكرون مرتفعة للغاية

2021/11/29 | 11:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن الخطر المتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية.وذكر بيان للصحة العالمية أنها “تحث 194 دولة عضواً في المنظمة على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد-19″، داعية دول الأعضاء إلى”الإبلاغ عن أولى حالات وبؤر تفشي أوميكرون”.وأضاف أن “تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية”، مطالبة […]

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