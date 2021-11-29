العراق يتهم ايران بعدم الالتزام بالاعراف والاتفاقات الدولية في ملف المياه

2021/11/29 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الموارد المائية، إن طهران

’لم تلتزم بالاعراف والاتفاقات

والمواثيق الدولية’، بعد ان قامت بقطع

المياه بشكل كامل عن نهر ديالى، فيما

حذرت من جفاف سدة حمرين.

وأوضح مستشار الوزارة عون ذياب عبد ا

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