لبنان: محتجون يقطعون الطرقات احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية

2021/11/29 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء إقفال عدد من الطرق في العاصمة

اللبنانية بيروت ومناطق لبنانية عدّة،

احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية.

وبحسب تلفزيون الميادين، اليوم

الإثنين، فأنّ محتجين على تدهور

الأوضاع المعيشية في لبنان يقطع

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