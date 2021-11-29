2021/11/29 | 11:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت اليابان إغلاق حدودها أمام جميع

الزوار الأجانب في مواجهة انتشار

المتحورة أوميكرون وفق ما أعلنت

الحكومة، الاثنين، وذلك بعد ثلاثة

أسابيع على تخفيف البلاد بعض القيود

للسماح بدخول رجال الأعمال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان تغلق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان تغلق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).