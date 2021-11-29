2021/11/29 | 11:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / استشهد شرطي متاثرا بجراح اصيب بها في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان شرطيا استشهد متأثرا بجراحه اثر انفجار عبوة ناسفة على دورية امنية قرب قرية الرعاية بضواحي ناحية العبارة قبل يومين " ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد شرطي متاثرا بجراح اصيب بها في ناحية العبارة بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد شرطي متاثرا بجراح اصيب بها في ناحية العبارة بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).