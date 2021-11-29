"اليونسكو" تعتمد مشروع قرار تقدمت به الامارات حول حماية ودعم الابداع في المجال الثقافي

2021/11/29 | 11:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" مشروع قرار تقدمت به دولة الامارات العربية المتحدة ، بصفتها عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة ، لتعزيز العمل من أجل حماية ودعم النظام البيئي الثقافي والابداعي.تم تقديم مشروع القرار الذي يحمل عنوان "توحيد العمل للمحافظة على الزخم الناتج عن السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة 2021" ، بالشراكة مع كل من إندونيسيا وكولومبيا وبنغلاديش، والتي تعد من الدول الرائدة والداعمة للاقتصاد الإبداعي على مستوى العالم.ويأتي القرار ضمن احتفالات الدولة بإعلان الأمم المتحدة اختيار عام 2021 "السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة".وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب : " سيوظف هذا القرار مخرجات المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي الذي تنظمه وزارة الثقافة والشباب خلال الفترة 7 - 9 من الشهر المقبل، في مركز دبي للمعارض - إكسبو 2020، ومواءمتها مع تطلعات وخطط اليونسكو المستقبلية في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية، اذ يهدف القرار إلى مساعدة الدول الأعضاء على اتخاذ القرارات ووضع السياسات الدولية في هذا القطاع الحيوي الهام ".ويشير القرار الى اهمية تعزيز التعاون بين اليونسكو والمنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/ والمنظمات الأخرى ذات الصلة ، من أجل البدء بوضع توصيات جماعية بشأن حماية الملكية الفكرية للصناعات الثقافية والإبداعية لمواجهة التحديات الناتجة عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفرص والتطورات الجديدة في المجال الثقافي./ انتهى

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