شرطة بغداد تقبض على ١٨ “متحرشا” قرب مدارس البنات

2021/11/29 | 11:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، أن شرطة بغداد ألقت القبض على 18 متحرشا قرب مدارس البنات، في العاصمة.وذكرت الوكالة، في بيان، أن “مفارز مديريتي الكرخ والرصافة التابعة الى قيادة شرطة بغداد ألقت القبض على 18 متحرش ضمن مقتربات مدارس البنات”.وبينت أن “هذه الحملة التي يشرف عليها قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة تأتي لاقتياد كل من يثبت قيامه باعتراض طريق الفتيات ومحاولة التحرش بهن او مضايقتهن حيث تم التوجه بالمتحرشين الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا وفق القانون”.

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