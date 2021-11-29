تحرك حكومي بشأن أموال بذمة وزارة النفط خاصة بتجهيز زيت الغاز للمولدات الأهلية

2021/11/29 | 11:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وافق مجلس الوزراء، الاثنين، على شطب المبالغ المترتبة على وزارة النفط عن تجهيز زيت الغاز إلى المولدات الأهلية.

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وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشرين الثاني 2021)، أن"المجلس وافق على شطب المبالغ المترتبة بذمة وزارة النفط عن تجهيـز كميات من منتوج زيت الغاز من الوزارة إلى المولدات الأهلية مجانا".

وأضاف البيان "نص القرار على تولى وزارة المالية خصم المبالغ المذكورة في جداول وزارة النفط من حصة الخزينة العامة المترتبة بذمة شركة توزيع المنتجات النفطية".

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