احتجاجات في لبنان واغلاق الطرقات

2021/11/29 | 11:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتج العشرات من اللبنانيين، اليوم الإثنين على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتم إقفال عدد من الطرقات بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن المحتجين قطعوا مداخل العاصمة بيروت بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي العاصمة بيروت، قطع محتجون طريق كورنيش المزرعة وقصقص وطريق المدينة الرياضية باتجاه الكولا، كما قطعوا طريق تلة الخياط مقابل تلفزيون لبنان، وطريق البربير – سباق الخيل.



وأقفل محتجون ساحة الشهداء، وسط العاصمة.

كما شهد الجنوب اللبناني إقفال الطريق المؤدي من دوار القناية إلى ساحة إيليا بواسطة الإطارات المشتعلة، وأفادت “غرفة التحكم المروري” عن قطع السير عند دوار السعودي باتجاه النجمة في صيدا بالاتجاهين.

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