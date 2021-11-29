انخفاض ملحوظ في قيمة الليرة التركية

2021/11/29 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت الليرة التركية اليوم بأكثر من 4% مقابل الدولار، مقتربة من مستويات متدنية قياسية سجلتها الأسبوع الماضي، عندما أكد الرئيس رجب طيب أردوغان تمسكه بسياسة خفض بأسعار الفائدة.وتراجعت العملة التركية حتى […]

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