2021/11/29 | 11:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطالب موظفي العقود بتحويلنهم الى عقود تشغيلية بموجب قرار 315 اسوة ببقية الوزارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية توافق على تثبيت موظفي العقود في مفوضية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية توافق على تثبيت موظفي العقود في مفوضية الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).