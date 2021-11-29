لبنان.. قطع طرقات في مناطق متفرقة احتجاجا على الأوضاع المعيشية

2021/11/29 | 12:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد عشرات الشبان إلى الشوارع صباح الاثنين، وقاموا بإغلاق طرقات في مناطق متفرقة من لبنان احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة.

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