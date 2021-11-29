إيران: لن نجري محادثات ثنائية بشأن الملف النووي مع الوفد الأمريكي في فيينا

2021/11/29 | 12:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران لن تجري محادثات ثنائية مع الوفد الأمريكي في محادثات فيينا النووية.وفي مؤتمر صحفي له، قال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده: “فريق التفاوض الإيراني […]

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