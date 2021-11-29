لهذا السبب.. طفل عراقي يواجه عقابا 'قاسيا' من والده

2021/11/29 | 12:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية شرطة الديوانية، الاثنين، من القاء القبض على أب قام بتعنيف ولده بالمحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (29 تشرين الثاني 2021)، انه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم حاجم الزركاني وحال ورود معلومات تؤكد على وجود طفل معنف في مستشفى الديوانية التعليمي، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع والاطمئنان على حالة الطفل وتوفير جميع مستلزمات العلاج والراحة له".

واضاف البيان، انه "تم إلقاء القبض على والد الطفل الذي اعترف قيامه بتعنيف ولده من خلال الضرب بواسطة العصا بسبب شجار ما بينه وبين أشقائه"، لافتا الى انه تم "عرض الموضوع أمام قاضي التحقيق وقرر توقيفه من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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