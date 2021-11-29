اللجنة العليا تعتزم اصدار توجيهات جديدة والصحة تحذر بشان السلالة المحدثة

2021/11/29 | 12:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، أن مقررات جديدة ستصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن متحور أوميكرون، موضحة أسباب إصدار بطاقة التطعيم الدولية لمتلقي الجرعة الأولى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح تابعه NRT عربية، (29 تشرين الثاني 2021)، إن "الوزارة سبق لها أن حذرت من ظهور سلالات جديدة لكورونا"، مبينا أن "السلالة الجديدة تعد أخطر من سابقتها".

واضاف البدر، ان "استعدادات الوزارة خلال الفترة الماضية، لزيادة الأسرة المخصصة لمرضى كورونا وتطوير القدرات التشخيصية والعلاجية، فضلا عن الاستمرار بتقديم اللقاحات والتي اثبتت فاعليتها بتحقيق الوقاية ضد أكثر من سلالة"، مؤكدا أن "مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة بهذا الشأن ستصدر قريبا بشكل رسمي".

واوضح، أن "المعلومات عن السلالة الجديدة لاتزال محدودة، إلا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية هو عامل الوقاية المشترك من السلالات السابقة"، مجددا دعوته "المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي".

وتابع البدر، أن "الوزارة قررت إصدار بطاقة التطعيم الدولية، لمتلقي الجرعة الأولى، من أجل تسهيل الإجراءات للمسافرين، خاصة أن بعض المواطنين ممن تلقوا جرعة واحدة لديهم سفر والتزامات"، لافتا الى أنه "بإمكان المسافر الحاصل على الجرعة الأولى، تلقي الجرعة الثانية في الدولة المتجه لها، وبنوع الجرعة نفسه".

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