2021/11/29 | 12:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أجرت وزارة المالية، الإثنين، مناقلة مالية بأكثر من ملياري دينار، بهدف تثبيت عقود مفوضية الانتخابات على الملاك.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وحصل "ناس" على نسخة من وثيقة صادرة عن الوزارة، (29 تشرين الثاني 2021)، موجهة إلى مفوضية الانتخابات بهدف مناقلة مبلغ قدره 2.536.280.850 ديناراً، لتثبيت عقود مفوضية الانتخابات على الملاك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تجري مناقلة بشأن تثبيت عقود مفوضية الانتخابات (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تجري مناقلة بشأن تثبيت عقود مفوضية الانتخابات (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).