الأمن السياحي يبلغ نقابة الفنانين بمنع

2021/11/29 | 12:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت مديرية الأمن السياحي في النجف،

اليوم الإثنين، نقابة الفنانين

العراقيين بمنع إقامة الحفلات الغنائية

داخل المحافظة منعاً باتاً.

وجاء في وثيقة وجهها مدير الأمن السياحي

في النجف الى نقابة الفنانين

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