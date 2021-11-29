العراق وصربيا يبحثان سبل التعاون المشترك في المنظمات الدولية

2021/11/29 | 12:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية عباس کاظم عبيد السفير الصربي في بغداد اوروش بالوف في مبنى وزارة الخارجية.وذكر بيان لوزارة الخارجية انه :" جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في المنظمات الدولية وآليات الدعم المتبادل بينهما، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الآراء والمواقف بشأنها"./انتهى9

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