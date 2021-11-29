2021/11/29 | 12:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، المرشحان الأبرز لنيل الجائزة، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في عام 2021.

ومع الغموض الذي يخيم على هوية الفائز الجديد، خرج رئيس تحرير المجلة الفرنسية، بتصريحات “نارية” تلمح للفائز الجديد.

وقال باسكال فيريه، مدير تحرير “فرانس فوتبول”: “اللاعب الفائز يعلم بأنه حقق الجائزة الآن، فقد قمنا بسرية تامة بلقائه للحديث عن الفوز”.

وأضاف فيريه: “لم ينتبه لنا أحد أثناء تواجدنا معه..



لقد كان سعيدا جدا بفوزه بالجائزة الكبيرة”، وفقا لموقع “تيلي فوت” الفرنسي.

وحاولت الجماهير دراسة ملامح ميسي وليفاندوفسكي، خلال خوضهما مباراتي فرقيهما باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، لرصد ملامح الحزن أو الفرح، ولكن الأمور لا زالت ضبابية.

وستمنح “فرانس فوتبول” الكرة الذهبية للاعب الأفضل في حفل ضخم مساء الاثنين في باريس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسؤول عن “الكرة الذهبية” يلمح للفائز بالجائزة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسؤول عن “الكرة الذهبية” يلمح للفائز بالجائزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).