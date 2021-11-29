مستشار الكاظمي يحسم مصير سعر النفط في موازنة العام المقبل

2021/11/29 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حسم المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح ، اليوم الاثنين، مصير سعر برميل النفط، في موازنة عام 2022، التي ستقدم الى البرلمان المقبل.

وقال صالح لـ (بغداد اليوم)، ان "الموازنة ستتضمن سعر برميل النفط (من 50 الى 60 دولار)، فيما سيكون مبلغها الإجمالي 140 ترليون دينار، الا انه أشار الى، ان "هذا السعر غير ثابت وقابل للتغيير بعد رؤية مجلس النواب الذي سيدلي بها بتحديد المبلغ المحدد".

وبين، ان "هذه الموازنة تمتلك رؤية جديدة من خلال ابعادها وتقديراتها المالية حيث أخذت بنظر الاعتبار تقلبات اسعار النفط".

وأوضح، ان "ما حدد بمفاصل أبوابها كان امر عقلاني وليس ان يخضع لبعض التحليلات التي تقول ان اسعار النفط ستكون مزدهرة".

وأضاف، ان "الموازنة لا يوجد فيها تعيينات بشكل عام لكن هناك درجات ثابتة واجبة التعيين كالصحة والاجهزة الأمنية ومجلس القضاء، فضلا عن بعض الدوائر التي ستكون التعيينات فيها مركزية ووفق الحاجة".

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