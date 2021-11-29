2021/11/29 | 12:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، عن ضبط شبكات تهريب تورطت في نقل عراقيين لاوروبا ، مؤكدا صعوبة معرفة اعداد المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا، بعد فشل مسعاهم للوصول الى الاتحاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط شبكات تهريب تورطت في نقل عراقيين لأوروبا المركز الخبري الوطني.

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