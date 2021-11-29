من جبل علي وعبر حدود كردستان.. هكذا يتم تسميم الغذاء العراقي

2021/11/29 | 12:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الاقتصاد العراقي تداعيات سلبية كبيرة تتمثل بقيام تجار مسنودين من جهات سياسية كبيرة، باستيراد مواد غذائية أجنبية، منها منتهية الصلاحية، وتغليفها بملصقات تشير الى أنها منتجة داخل معامل ومصانع عراقية، وسط انتقادات لغياب الرقابة النوعية على هذه المواد المنتشرة في الاسواق المحلية بشكل لافت.

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