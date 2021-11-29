الدولة والإنسان والديمقراطية - فلاح أمين الرهيمي

2021/11/29 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي الكون تكون قبل الأرض والأرض تكونت قبل الإنسان وبعد أن تكون الإنسان تكونت الدولة وأصبحت الدولة ترتبط بعلاقة مع الإنسان الذي يمتلك الأرض والدولة أصبحت مؤسسة خدمية للإنسان من خلال استثمارها واستغلالها للأرض وأصبحت الدولة مسؤولة في تقديم جميع مستلزمات الحياة للإنسان ..



ومع تقدم وتطور الحياة وظهور المجتمعات الطبقية ظهر مفهوم الدولة السياسية والمجتمع المدني الذي أعدهما وأنشأهما التقليد الفلسفي للمفكرين ......





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