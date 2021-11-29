في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني - يهود متضامنون - سعيد مضيه

2021/11/29 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه يهود متضامنون مع الشعب الفلسطيني يفهم البعض التضامن حق للمظلوم والمضطهد، "عونة واجبة ويشتط في الذم حين لا يرى جحافل المتضامنين تناضل بجانبه ، وحتى نيابة عنه، "يعاونوه في قبر أبوه"؛ والواقعية السياسية تنظر الى التضامن الأممي سيرورة نضال مشترك ضد قوى العدوان والعنصرية والاضطهاد ، وهي قوى معادية للشعوب كافة.



تنفعل الجماهير بقوة اندفاع النضال الوطني، تدركه دليلا على عدالة القضية.



يتأجج ......





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