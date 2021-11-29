لقاء مع إبليس- المساواة في الوجود - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/11/29 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي المقدم: سألتك قبل الفاصل إن كنت لا تمانع من أن تسجد لي الآن تدليلاً لنفيك الكبر عن نفسك كما تصورناك ولا نزال، وتعويضاً عن رفضك السجود لأبانا آدم.



إبليس:نعم، سيدي، أتذكر.



لكن أمهلني بعض الوقت كي أوضح لك بعض الأمور أولاً.



المقدم:تفضل، خذ ما يكفيك.



إبليس: حسناً.



بداية، أجدد التأكيد ثانية على أن قصة الاجتماع الذي جمعني برفقة أبيك آدم مع الإله الخالق، وعصيت فيه أمر السجود لآ ......





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