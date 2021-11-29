#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي المقدم: سألتك قبل الفاصل إن كنت لا تمانع من أن تسجد لي الآن تدليلاً لنفيك الكبر عن نفسك كما تصورناك ولا نزال، وتعويضاً عن رفضك السجود لأبانا آدم.
إبليس:نعم، سيدي، أتذكر.
لكن أمهلني بعض الوقت كي أوضح لك بعض الأمور أولاً.
المقدم:تفضل، خذ ما يكفيك.
إبليس: حسناً.
بداية، أجدد التأكيد ثانية على أن قصة الاجتماع الذي جمعني برفقة أبيك آدم مع الإله الخالق، وعصيت فيه أمر السجود لآ ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء مع إبليس- المساواة في الوجود - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء مع إبليس- المساواة في الوجود - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).