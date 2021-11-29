واحدة من 63 فقط.. إليك هذه النسخة المحدودة جدًا من لامبورغيني أفنتادور SVJ وسعرها

2021/11/29 | 12:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برزت سيارة لامبورغيني SVG النادرة هذه بين السيارات الخارقة أو ما يُعرف بـ"سوبر كارز" الموجودة في معرض "NOFILTERDXB" في دبي، إذ تعتبر هذه السيارة واحدة فقط من بين 63 سيارة مماثلها صنعتها الشركة في العالم.

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