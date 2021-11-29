2021/11/29 | 12:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط عشرات الاطنان من الادوية المهربة وغلق عدد من الصيدليات والعيادات والمذاخر.وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات تضبط عشرات الاطنان من الادوية المهربة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تضبط عشرات الاطنان من الادوية المهربة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تضبط عشرات الاطنان من الادوية المهربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).