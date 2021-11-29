محافظة عراقية يمنع فيها الغناء وإقامة الاعراس بقرار حكومي

2021/11/29 | 12:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الأمن السياحي في النجف، الإثنين، ابلاغ نقابة الفنانين العراقيين بمنع إقامة الحفلات الغنائية داخل المحافظة منعا باتا.

وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، (29 تشرين الثاني 2021)، جاء فيها "انه تم منع اقامة الحفلات في قاعات الاعراس في محافظة النجف ليس من اختصاص قسم الأمن السياحي في النجف، وحسب توجيهات محافظ النجف لؤي الياسري، ولقدسية المحافظة حيث وجه بمنع إقامة الحفلات الغنائية منعا باتا داخل قاعات المناسبات ويسمح فقط بإقامة مواليد اي (حفلات دينية) مواليد اهل البيت تتخللها اغاني اسلامية".

N.A

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