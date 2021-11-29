2021/11/29 | 12:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت وزارة المالية، قرارًا جديدًا بهدف تثبيت عقود مفوضية الانتخابات على الملاك.

وحصل "ألترا عراق" على نسخة من وثيقة صادرة عن الوزارة، موجهة إلى مفوضية الانتخابات بهدف مناقلة مبلغ قدره 2.536.280.850 دينارًا، لتثبيت عقود مفوضية الانتخابات على الملاك.

اقرأ/ي أيضًا:

خبير يوضح حول النمو الاقتصادي في العراق: "الأرقام تكذب أحيانًا"

البنك المركزي يعلن تخصيص أموال لدعم الطاقة المتجددة في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة| قرار من المالية بشأن تثبيت المتعاقدين في مفوضية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة| قرار من المالية بشأن تثبيت المتعاقدين في مفوضية الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).