لهذه الاسباب.. هيئة النزاهة تثني على عمل الجمارك

2021/11/29 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثنت هيئة النزاهة، اليوم الأثنين، على

عمل الهيئة العامة للجمارك والمهنية

التي تنتهجها خلال هذه الفترة في سابقة

تسجل لأول مرة.

وأكدت هيئة النزاهة بحسب بيان للجمارك

وتلقته وكالة نون الخبرية، ان "المتاب

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