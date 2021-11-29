العراق وتونس يناقشان التعاون الثنائي وسبل تطوير العلاقات بمختلف المجالات

2021/11/29 | 12:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى قحطان طه خلف وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الاطراف والشؤون القانونية مع رضا زقیدان سفير تونس في بغداد في مقر الوزارة .وذكر بيان للوزراة :" ان الجانبين ناقشا آخر التطورات في ملف التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطوير العلاقات بمختلف المجالات".وأكد الوكيل حرص حكومة العراق على ديمومة هذه العلاقات من خلال تفعيل المشاريع ومذكرات التفاهم بين البلدين بمختلف القطاعات بما يخدم مصالح كلا البلدين./انتهى9

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