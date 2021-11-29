وكالة الاستخبارات تضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة في ثلاث محافظات

2021/11/29 | 12:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات كميات كبيرة من الادوية المهربة واغلقت عددا من الصيدليات والعيادات والمذاخر غير الرسمية في ديالى وذي قار وكركوك.وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان ، انها القت القبض على متهمين بمحافظة ذي قار يتاجران بالادوية المهربة وغير المرخصة ، بالجرم المشهود وبحوزتهما (٨٦٣٢٨٦ ) كارتونا من الادوية مختلفة الانواع ".واضافت انه :" تم ضبط كمية من الادوية اثناء عملية التفتيش في المحافظة ذاتها ، فضلا عن غلق (٦) عيادات وهمية تمارس مهنة الطبابة دون موافقات ممارسة المهنة و (٦) صيدليات ومخزن بداخلة كميات كبيرة من الادوية في محافظة ديالى ، ومخزن غير مجاز في محافظة كركوك ضبط بداخلة (٧٨٠) كارتونا من الادوية مختلفة الانواع"./ انتهى9

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