2021/11/29 | 12:36 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني: ضبط أطنان من الأدوية المهربة وإغلاق عدد من الصيدليات في 3 محافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/29 | 12:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: ضبط أطنان من الأدوية المهربة وإغلاق عدد من الصيدليات في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: ضبط أطنان من الأدوية المهربة وإغلاق عدد من الصيدليات في 3 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).