2021/11/29 | 12:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، أن وكالة الاستخبارات ضبطت عشرات الأطنان من الادوية المهربة وأغلقت عدد من الصيدليات والعيادات والمذاخر في 3 محافظات.وذكرت الخلية، في بيان، أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل عملياتها الامنية بمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتلاعبين بأرواح المواطنين المتاجرين بالادوية المهربة وغير مرخصة”.وأردفت: “من خلال ورود معلومات استخباراتية تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين بمحافظة ذي قار يتاجران بالادوية المهربة وغير المرخصة وبالجرم المشهود اثناء تهريبهم للادوية داخل برادات خاصة وبحوزتهم (٨٦٣٢٨٦ الف ) كارتون من تلك الادوية مختلفة الانواع كذلك ضبط عدد من الادوية اثناء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط أطنان من الأدوية المهربة وإغلاق عدد من الصيدليات في 3 محافظات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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