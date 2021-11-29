2021/11/29 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lRZH5kOoIkg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شينكر للتغيير : ما تحقق في الانتخابات نصر للعراق ضد الميليـ*ـشيات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شينكر للتغيير : ما تحقق في الانتخابات نصر للعراق ضد الميليـ*ـشيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).