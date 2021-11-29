2021/11/29 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت منظمة الصحة العالمية في يوم الجمعة الماضي سلالة “B.1.1.529″، التي تم اكتشافها في بوتسوانا وجنوب إفريقيا، باعتبارها مصدرا للقلق، واطلقت عليها اسم “أوميكرون”.وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن “أوميكرون” لديها قدرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آخر ما توفر من معلومات حول سلالة “أوميكرون” المركز الخبري الوطني.

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