الرئيس اللبناني يصل قطر

2021/11/29 | 12:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، إلى مطار الدوحة الدولي، في مستهل زيارته لقطر.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم، كان في استقبال الرئيس عون والوفد المرافق له وزير الرياضة والشباب القطري.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في افتتاح فعاليات كأس العرب لكرة القدم – فيفا 2021، ولبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

ويرافق عون وفد رسمي يضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، والوزير السابق بيار رفول، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وستنضم إلى الوفد في الدوحة السفيرة في العاصمة القطرية السيدة فرح بري.

وسيبحث عون مع الأمير الشيخ تميم “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى العمل على تفعيل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – القطرية”، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

أما الوزير فياض فسيبحث “شؤونا متعلقة بالطاقة مع المسؤولين القطريين، وإمكانية الاستفادة من خبراتهم في مجال التنقيب واستخراج الغاز والنفط”.

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