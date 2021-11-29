الاستخبارات تضبط عشرات الاطنان من الادوية المهربة في ثلاث محافظات

2021/11/29 | 12:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، أن وكالة الاستخبارات ضبطت عشرات الأطنان من الادوية المهربة وأغلقت عدد من الصيدليات والعيادات والمذاخر في 3 محافظات.

وذكرت الخلية، في بيان، أن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل عملياتها الامنية بمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتلاعبين بأرواح المواطنين المتاجرين بالادوية المهربة وغير مرخصة”.

وأردفت: “من خلال ورود معلومات استخباراتية تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين بمحافظة ذي قار يتاجران بالادوية المهربة وغير المرخصة وبالجرم المشهود اثناء تهريبهم للادوية داخل برادات خاصة وبحوزتهم (٨٦٣٢٨٦ الف ) كارتون من تلك الادوية مختلفة الانواع كذلك ضبط عدد من الادوية اثناء عملية التفتيش في المحافظة ذاتها”.

وأشارت إلى “غلق 6 عيادات وهمية تمارس مهنة الطبابة من دون موافقات ممارسة المهنة و6 صيدليات ومخزن بداخلة كميات كبيرة من الادوية في محافظة ديالى ومخزن غير مجاز في محافظة كركوك ضبط بداخلة (٧٨٠) كارتون من الادوية مختلفة الانواع،”.

ولفتت إلى “اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق والمتهمين والمضبوطات اصوليا”.

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