حملة امنية واسعة في بغداد.. هذه نتائجها - عاجل (صور)

2021/11/29 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأثنين، ضبط كدس للمواد المتفجرة واعتقال ستة مطلوبين بينهم إرهابي بحملة امنية واسعة في مختلف قواطع المسؤولية.

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