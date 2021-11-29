حكومة الإقليم تخصص هذا المبلغ لقطاع الآثار

2021/11/29 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة كردستان، اليوم الاثنين، عن تخصيص مبلغ 900 مليون دينار لقطاع الآثار في الإقليم.

وقال وزير البلديات والسياحة في حكومة الإقليم ساسان عوني تخصيص في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم) إنه "بالتعاون مع جامعة هارفارد الامريكية تم تحديد 750 موقعا اثريا في اربيل ولغاية الان عملية التسجيل مستمرة".

وأضاف أن "مؤتمر حماية وتطوير الاثار والتراث يستمر يوما واحدا ويأتي من منطلق ايلاء اهتمام أكثر بقطاع الاثار لتطويره الى جانب قطاع السياحة من اجل تطوير هذا القطاع وجذب السياح للإقليم".

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