تقرير إسباني يكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية

2021/11/29 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن اللاعب الذي سيحصد جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، في الحفل المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنَّ الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، هو من سيتوج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته.

وأوضحت أنَّ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، سيكون المنافس الأبرز للبرغوث، وسيحل في الترتيب الثاني.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، يعلم أنه لن يحصد الجائزة في حفل اليوم، حيث سيأتي في المركز الثالث.

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية، التي تُقدم لأفضل لاعب في العالم، 30 لاعبا ضمن قائمة أعلنت عنها المجلة في وقت سابق، لتتيح الفرصة أمام 180 صحفيا للتصويت عليها.

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