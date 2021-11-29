2021/11/29 | 12:52 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الدولي يحدد موعد بطولة كاس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين، موعد بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات العام المقبل.

وقال الفيفا إن البطولة، التي تشارك فيها 3 فرق عربية، ستقام في الفترة بين 3 و12 شباط من العام المقبل.

وتجرى قرعة البطولة اليوم الاثنين في مدينة زيورخ السويسرية، حيث يبث الحدث مباشرة على موقع الاتحاد الدولي.

ويشارك في البطولة 7 فرق تمثل قارات العالم، وهي الجزيرة الاماراتي ممثل البلد المضيف، والهلال السعودي بطل آسيا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وتشلسى الإنجليزي بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وبالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، وأوكلاند سيتى النيوزيلندي ممثل أوقيانوسيا.

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