2021/11/29 | 12:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أن وضع البلد “سينتقل الى الاسوأ”، مشيرا الى ان جميع العراقيين والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والبعثة الأممية والأوروبية يعلمون بـ”خروقات الانتخابات”.وقال الخزعلي في خطاب له إن “هناك جماعات فرضت سيطرتها على … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: اتهام المقاومة بإغتيال الكاظمي لعب بالنار وجر للبلاد نحو الفتنة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: اتهام المقاومة بإغتيال الكاظمي لعب بالنار وجر للبلاد نحو الفتنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).