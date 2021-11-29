العلم يكشف عن تفاصيل غير مسبوقة للكيفية التي تبني بها العناكب شباكها

2021/11/29 | 12:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للعناكب قدرة مذهلة على بناء شباك معقدة وجميلة، غير أن الكيفية التي تبنى بها هذه الشباك تعد لغزا محيرا؛ إذ تُظهر العناكب قدرة فائقة على نسج شباك هندسية معقدة وعلى درجة عالية من الجمال أيضا، غير أن هذه الشباك -التي … Readmore

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