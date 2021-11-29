الإمارات.. التغييرات التشريعية

2021/11/29 | 13:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إطار ما وصف ب"أكبر تغييرات تشريعية" في تاريخ الدولة، أعلنت الإمارات عن تحديث أكثر من 40 قانونا، شمل البعض منها جوانب مرتبطة بالأحوال الشخصية وتسجيل الأطفال خارج إطار العلاقة الزوجية.

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