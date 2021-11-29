ما لا تعرفه عن أسعار الفائدة على بطاقتك الائتمانية

2021/11/29 | 13:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هو معدل الفائدة على بطاقتك الائتمانية؟ لا تعلم؟ حسنًا، فأنت لست وحدك! إليك عدة أسباب تجعل البنك يرفع أسعار الفائدة على الرصيد الحالي للعميل.

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