خريجو معاهد التقنية بذي قار يتظاهرون للمطالبة بالتعيين

2021/11/29 | 13:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار-واع- زهراء صباحنظم خريجو معاهد التقنية في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، تظاهرة أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتعينهم.وذكرت مراسلة وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التربويين من خريجي المعاهد التقنية في محافظة ذي قار من غير المحاضرين تظاهروا اليوم أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإيجاد فرص لتعيينهم".وأضافت أن "المتظاهرين هددوا بالاستمرار في تظاهراتهم لحين الاستجابة لمطالبهم".

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