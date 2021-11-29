الاستخبارات تضبط عشرات الأطنان من الأدوية المهربة وتغلق صيدليات وعيادات في 3 محافظات

2021/11/29 | 13:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، ضبط عشرات الأطنان من الأدوية المهربة في ديالى وذي قار وكركوك، وغلق عدد من الصيدليات والعيادات غير الرسمية.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشرين الثاني 2021)، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بمحافظة ذي قار يتاجران بالأدوية المهربة وغير المرخصة وبالجرم المشهود، أثناء تهريبهم للأدوية داخل برادات خاصة وبحوزتهم 863287 ألف كارتون من تلك الأدوية مختلفة الانواع، كذلك ضبط عدد من الأدوية أثناء عملية التفتيش في المحافظة ذاتها".

وفي محافظة ديالى تم "غلق 6 عيادات وهمية تمارس مهنة الطبابة بدون موافقات ممارسة المهنة، و6 صيدليات ومخزن بداخلة كميات كبيرة من الادوية"، وفق البيان.

وفي محافظة كركوك "تم غلق مخزن غير مجاز ضبط بداخله 780 كارتوناً من الأدوية مختلفة الأنواع"، بحسب البيان.

وأكدت الخلية، "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق والمتهمين والمضبوطات أصوليا".

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