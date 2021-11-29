العتبة الحسينية تناقش لحد من ظاهرة ازدياد حالات الطلاق في العراق

2021/11/29 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور ممثلين من المؤسسات الحكومية

والأهلية وطلبة كليات القانون ومختلف

شرائح المجتمع العراقي، نظمت العتبة

الحسينية المقدسة متمثلة بقسم تطوير

الموارد البشرية وكليتي القانون

والعلوم الإسلامية في جامعة وا

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